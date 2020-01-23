Ziua Unirii Principatelor Române va fi celebrată la Cluj-Napoca
Celebrarea Zilei de 24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române
De Ziua Unirii Principatelor Române, celebrată anual la Cluj-Napoca, Primăria și Consiliul Local invită comunitatea clujeană și vizitatorii deopotrivă, în inima orașului, pentru a sărbători împreună acest moment cu o semnificație deosebită asupra istoriei națiunii române.
În urmă cu 161 de ani, „Mica Unire” a reprezentat piatra de temelie a Marii Uniri a României, ce avea să fie închegată 59 de ani mai târziu. În 2020, ziua de 24 Ianuarie va fi marcată la Cluj-Napoca printr-o serie de evenimente organizate la bustul domnitorului Al. Ioan Cuza, în Piața Unirii, Piața Avram Iancu și la Cinema „Florin Piersic”.
Instituția Prefectului județul Cluj, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Divizia 4 Infanterie „GEMINA” deschid manifestările dedicate Unirii Principatelor Române cu ceremonia militară și religioasă, care va începe la ora 10:00, la bustul lui Alexandru Ioan Cuza din fața Prefecturii.
Centenarul Filmului Românesc revine la Cluj-Napoca. Evenimentul se alătură sărbătorii Unirii Principatelor Române și va avea loc la cinematograful „Florin Piersic” de la ora 18:00. Evenimentul prezentat de Irina Margareta Nistor îl are ca invitat special pe marele actor și om de teatru Dorel Vișan. Filmul difuzat în cadrul acestui eveniment va fi „Iacob” de Mircea Daneliuc, dublu nominalizat la Festivalul Filmului European din 1988 la categoriile „Cel mai bun film” și „Cel mai bun actor”. Intrarea este liberă, iar biletele pot fi rezervate gratuit online, accesând: https://eventbook.ro/film/bilete-iacob, sau pot fi ridicate de la casieria cinematografului până la ora începerii filmului, în limita locurilor disponibile.
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca vă invită de asemenea, începând cu ora 16:00, în Piața Unirii pentru un Regal folcloric susținut de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști, urmat de un concert de folk de excepție al compozitorului și interpretului Mircea Vintilă.
Finalul Zilei de 24 Ianuarie va fi marcat de un spectacol de artificii special în Piața Avram Iancu, începând cu ora 20:00.
Intrarea la patinoarul din Piața Unirii va fi gratuită în data de 24 Ianuarie 2020, după următorul program:
De asemenea, în seara zilei de 24 Ianuarie 2020, iluminatul festiv va fi aprins pentru ultima dată în acest sezon.
PROGRAM:
Piața Unirii:
Ansamblul Folcloric „Crăișorul”
Ioan Berci
Sava Negrean Brudașcu
Mariana Sfechiș
Maria Golban Șomlea
Lucia Potra
Marius Ciprian Pop
Ansamblul Folcloric „Mărțișorul”
Aurel Tămaș
Acompaniază Orchestra Regal Transilvan
19:00 - Concert Mircea Vintilă
Piața Avram Iancu:
20:00 - Spectacol de artificii
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News