Baschet masculin: U-BT, înfrângere în primul meci de la Oradea cu CSM

Echipa clujeană de baschet masculin, U-BT a fost înfrântă în primul meci de la Oradea cu CSM.Acesta a fost cel de-al treilea meci al seriei semifinale cu CSM Oradea, iar clujenii au pierdut cu un scor de 82-74.Meciul de la Oradea s-a jucat cu casa închisă și tribunele arhipline.Cel mai bun marcator al cluenilor a fost Kyndall Dykes. Acesta s-a remarcat prin cele 18 puncte și patru recuperări.U-BT va juca următorul meci al seriei toy la Oradea, luni, 20 mai 2019, de la ora 18:00.