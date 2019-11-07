Baschet masculin: U-BT învinsă de Enisey Krasnoyarsk cu 97-87
7 nov. 2019, 09:01
Echipa de baschet masculin U-BT a pierdut primul duel cu Enisey Krasnoyarsk, în deplasare, cu scorul de 97-87.Gazdele au dominat jocul încă din prima repriză, astfel că, la pauza de după repriza secundă scorul era de 54-42.Cam aceeaşi evoluţie a fost şi la revenirea de la cabine, U-BT pierzând, astfel, pentru prima dată în acest sezon.Dintre jucătorii noştri s-au remarcat Johnson cu 26 de puncte şi 5 assisturi şi Planinic cu 22 de puncte şi 9 recuperări.Clujenii urmează să joace cu BC SCM Timișoara.
