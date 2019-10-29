CFR Cluj, învinsă de Poli Iaşi, cu 1-2

29 oct. 2019, 11:21
Actualizat: 29 oct. 2019, 11:21
cfr

cfr

Articol scris de Claudiu Padurean

CFR a pierdut, la Botoşani, în meciul cu Poli Iaşi, cu un scor de 1-2, fiind  la a doua înfrângere pe acest teren.Chiar dacă cei care au deschis scorul au fost clujenii, prin Costache în minutul 10, argentinianul Juan Pablo Passaglia a marcat pentru ieşeni în ultimul minut al primei reprize.În repriza secundă Gallego a profitat de gafa lui Arlauskis și a marcat în minutul 76, reuşind să facă un 2-1 pentru Poli Iaşi.Astfel CFR Cluj, deşi au rămas lider în Liga 1, le-au dat şansa ieșenilor să urce pe poziția a 6-a.

