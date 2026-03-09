Fotbal: Rapid București - Universitatea Craiova 1-1, în Superligă
Fotbal: Rapid București - Universitatea Craiova 1-1, în Superligă
Rapid București și Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 1-1 (0-0), duminică seara, în Giulești, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima a sezonului regulat.
Liderul a deschis scorul prin Nicușor Bancu (49), cu un șut din unghi. Rapid a egalat prin Alexandru Dobre (55), după o minge bâlbâită de apărarea oaspeților la un corner și o minge respinsă de portarul Laurențiu Popescu la lobul lui Constantin Grameni.
Jocul a fost unul închis, cu puține ocazii de gol. Rapid a mai avut o șansă notabilă prin Claudiu Petrila (23), dar șutul acestuia a ocolit poarta. Universitatea a avut o oportunitate la șutul lui Tudor Băluță (68), reținut de Marian Aioani.
În min. 63, jocul a fost întrerupt timp de trei minute din cauza gazelor lacrimogene de care au făcut uz jandarmii.
În min. 82, meciul a fost întrerupt pentru două minute din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor.
Rapid are o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă (două egaluri și un eșec).
Universitatea e neînvinsă de șase etape, în care a înregistrat patru victorii și două egaluri.
În tur scorul a fost egal, 2-2.
