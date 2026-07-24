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Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - COMUNICAT OFICIAL MApN

Avion F 16

Avion F 16

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat24 iul. 2026, 11:27
Actualizat24 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea.Net

O dronă a fost doborâtă vineri dimineață de un avion F‑16 al Forțelor Aeriene Române, în zona Padina, în județul Buzău. Avioane de luptă F‑16 au pornit în misiune după ce mesaje Ro‑Alert au fost emise în șase județe.

La scurt timp după emiterea mesajului RO‑Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județul Buzău, mai mulți locuitori au semnalat că au auzit o bubuitură puternică în zona Padina, potrivit Realitatea Plus.

Administrația prezidențială a confirmat incidentul, precizând că pilotul român al avionului F 16 a profitat de faptul că a survolat o zonă nelocuită și a doborât drona, fără să existe niciun risc pentru populațue.

Comunicatul oficial al MApN

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