Panică pe litoral. Miruță și Bolojan, preocupați de bunăstarea lui Fritz. Ana Maria Păcuraru: "România are nevoie de răspunsuri, nu de tăcere oficială"

Publicat 26 aug. 2026, 11:44 Actualizat 26 aug. 2026, 11:45 Sursă Realitatea PLUS

Plaja din Olimp a fost închisă, iar zeci de turiști au fost evacuați după descoperirea unui nou fragment de dronă cu explozibil. Ana Maria Păcuraru, jurnalist și realizatoarea emisiunii „Miza zilei”, atrage atenția asupra lipsei de reacție a autorităților române în contextul înmulțirii acestor incidente și avertizează asupra pericolului pe care astfel de fragmente îl pot reprezenta pentru turiștii aflați pe litoral în acest sezon estival.

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