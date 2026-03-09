Alegeri amânate în Liban: Parlamentul prelungește mandatul cu doi ani din cauza conflictului regional

Parliament libanez a decis să amâne organizarea alegerilor pentru o perioadă de doi ani, invocând situația tensionată din regiune și riscurile de securitate generate de conflictul în desfășurare.

Decizia vine pe fondul escaladării confruntărilor din Orientul Mijlociu, în contextul războiului dintre United States și Israel împotriva Iran, care a amplificat instabilitatea în mai multe state din zonă.

Autoritățile de la Beirut susțin că actualele condiții de securitate nu permit desfășurarea unui proces electoral sigur și corect. Oficialii afirmă că prioritatea în acest moment este menținerea stabilității interne și gestionarea efectelor conflictului regional.

„Camera a decis să-și prelungească mandatul cu doi ani”, a anunțat într-un comunicat președintele său, Nabih Berri, aliat al Hezbollah. La ultimele alegeri legislative din mai 2022, Hezbollah și aliații săi și-au pierdut majoritatea parlamentară, în fața avansului partidelor de opoziție și a candidaților independenți proveniți din mișcarea de protest din 2019.

Hotărârea a stârnit reacții mixte în rândul clasei politice și al opiniei publice, unii lideri considerând că amânarea scrutinului este necesară în contextul actual, în timp ce alții avertizează că decizia ar putea afecta funcționarea democratică a statului.