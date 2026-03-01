Alertă MAE: sute de români din Dubai și Doha solicită sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu

Peste 500 de români din Dubai și peste 200 din Doha, dintre care aproximativ 20 de minori, au cerut asistență consulară după atacurile din Orientul Mijlociu de sâmbătă și suspendarea mai multor zboruri către România, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

„Avem cereri de sprijin consular. Tocmai am încheiat ședința cu ambasadorii și consulii din regiune. În Dubai, unde traficul aerian cu România este intens, s-au înregistrat peste 500 de solicitări. În Doha, avem aproximativ 200 de români și 20 de minori care au contactat consulatul”, a declarat ministrul în cadrul unui post TV de știri.

Recomandări pentru românii aflați în regiune

Oana Ţoiu le-a recomandat cetățenilor să revină cu apelul dacă linia consulară este ocupată sau să utilizeze aplicația gratuită „Călătorește informat”, prin care își pot înregistra datele de contact și călătoria. Astfel, personalul consular îi poate contacta imediat ce linia telefonică devine disponibilă.

„Avem șapte colegi dedicați asistenței consulare. Înțelegem că oamenii așteaptă răspuns imediat, mai ales în situații de criză, și ne cerem scuze că nu putem răspunde instantaneu. Recomandăm să revină cu apelul sau să folosească aplicația menționată pentru a fi contactați cât mai rapid”, a explicat ministrul.

Românii din Israel și Iran sunt în siguranță

Ministrul a precizat că nu există români răniți în urma atacurilor. Personalul diplomatic și familiile acestuia din Israel și Iran sunt în siguranță, iar evacuarea membrilor neesențiali și a personalului administrativ continuă acolo unde este necesar.

„O parte dintre cei care aveau bilete de avion au reușit să plece, însă spațiul aerian este închis, ceea ce împiedică zborurile. Toți cei aflați în regiune sunt în siguranță și primesc sprijin consular”, a adăugat Ţoiu.

Situația zborurilor

Ministrul de Externe a menționat că SUA au emis avertizări publice privind posibile intervenții, însă nu a existat o informare prealabilă cu privire la momentul exact sau natura atacurilor.

Astfel, autoritățile române continuă să monitorizeze situația, asigurând sprijin consular pentru cetățenii afectați de perturbarea traficului aerian din Orientul Mijlociu.

„S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului afacerilor externe, Oana Ţoiu. Şedinţa a inclus o teleconferinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak şi Emiratele Arabe Unite”, informează MAE într-un comunicat de presă.

MAE face o serie de recomandări pentru cetăţenii români în contextul evoluţiilor de securitate din Orientul Mijlociu.

„Având în vedere evoluţiile de securitate din Orientul Mijlociu şi impactul acestora la nivel regional şi global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaţionale, în special pentru statele şi oraşele care constituie puncte de tranzit aerian” , precizează MAE într-un comunicat de presă.

De asemenea, având în vedere „caracterul fluid al situaţiei”, MAE recomandă „evaluarea cu responsabilitate” a necesităţii efectuării acestor călătorii şi, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situaţiei de securitate şi reluarea în condiţii normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetăţenilor români care se află în străinătate şi sunt afectaţi de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menţinerea dialogului cu companiile aeriene sau agenţiile de turism, precum şi notificarea prezenţei către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.