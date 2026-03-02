Atac asupra biroului lui Netanyahu și a unei baze a Forțelor Aeriene Israeliene. Iranul revendică o lovitură „surpriză”

Iranul afirmă că a lansat un atac asupra biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, precum și asupra unei locații unde s-ar fi aflat comandantul Forțelor Aeriene Israeliene. Informația a fost transmisă de departamentul de relații publice al Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Potrivit declarației publicate, loviturile ar fi fost efectuate cu rachete balistice de tip „Kheybar Shekan”, în cadrul unei așa-numite „a 10-a valuri” de atacuri. IRGC a descris operațiunea drept una „surpriză” și a susținut că țintele au fost alese strategic. În același comunicat, gruparea a afirmat că soarta lui Netanyahu este „neclară”, fără a oferi detalii suplimentare, scrie Economic Times .

Până la acest moment, partea israeliană nu a confirmat informațiile privind atacul asupra biroului premierului sau asupra locației menționate. Autoritățile din Israel nu au emis un comentariu oficial legat de aceste afirmații.

Contextul escaladării regionale

Anunțul vine pe fondul intensificării conflictului dintre Iran și Israel, după o operațiune comună americano-israeliană care a vizat conducerea de la Teheran. În urma acestor evoluții, Iranul și grupări aliate au lansat, potrivit declarațiilor oficiale, atacuri cu rachete și drone asupra unor orașe din Israel și asupra unor baze americane din regiunea Golfului.

Ambasadorul Iranului la IAEA, Reza Najafi, a reiterat că forțele americane și israeliene au atacat situri nucleare iraniene, menționând instalația de la Natanz. Israelul nu a confirmat nici lovitura asupra Natanz, nici afirmațiile privind țintirea biroului lui Netanyahu.

Situația rămâne tensionată, iar informațiile prezentate provin din declarații ale părții iraniene, în timp ce confirmările independente nu sunt disponibile în acest moment.

