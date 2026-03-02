Riad, singura rută de scăpare din Orientul Mijlociu: cât costă zborurile spre București

Sursă: realitatea.net

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al restricțiilor tot mai frecvente din spațiul aerian regional, capitala Arabiei Saudite a devenit un punct strategic de tranzit pentru pasagerii care caută o rută sigură de ieșire din zonă. În lipsa unor conexiuni directe din alte state afectate de conflict, ruta Riad – București este tot mai căutată, iar prețurile variază semnificativ în funcție de companie, durată și escale.

Potrivit ofertelor disponibile la începutul lunii martie pe platforma Skyscanner, cel mai ieftin bilet pornește de la aproximativ 1.171 de lei, pentru o cursă cu o escală și o durată totală de peste 13 ore.

Tarifele cresc la 1.544 – 1.656 de lei pentru zboruri operate de companii precum Turkish Airlines sau Lufthansa, cu escală la Istanbul ori München și timpi de călătorie între 7 și 13 ore. Pentru variante mai rapide sau cu servicii premium, prețurile pot depăși 4.000 de lei, în special în cazul unor operatori precum Qatar Airways.

Cât costă un zbor din Riad, singura rută de scăpare din Orientul Mijlociu

În prezent, nu există zboruri directe între Riad și București. Majoritatea curselor includ cel puțin o escală, cele mai frecvente puncte de tranzit fiind Istanbul, Doha, Atena, Varșovia sau Paris. Durata totală a călătoriei variază între aproximativ 7 ore și peste 17 ore, în funcție de conexiuni și timpul de așteptare.

În contextul actual, în care mai multe aeroporturi din regiune operează cu restricții sau programe reduse, Riadul rămâne unul dintre puținele noduri aeriene stabile, cu legături funcționale către Europa. Arabia Saudită nu este implicată direct în confruntările recente, iar spațiul său aerian rămâne deschis traficului comercial, ceea ce explică interesul crescut pentru această rută.

Specialiștii din domeniul turismului avertizează că tarifele pot fluctua de la o zi la alta, în funcție de cerere și disponibilitate. În perioade de instabilitate regională, rutele percepute drept sigure tind să înregistreze creșteri rapide de preț. Astfel, pentru pasagerii care caută o alternativă de ieșire din Orientul Mijlociu, Riad reprezintă în prezent una dintre opțiunile viabile, dar nu neapărat cea mai accesibilă din punct de vedere financiar.