AUR unește românii de Ziua Națională în cel mai mare marș organizat la Alba Iulia: oamneii au început să se strângă în fața gării din oraș

11.000 de români sunt așteptați la Alba Iulia la cel mai mare marș de Ziua Națională. George Simion va fi cel care va conduce marșul care va străbate cele mai importante străzi din oraș.

Încă de la primele ore ale dimineții s-au strâns foarte mulți români în gara din Alba Iulia. Sunt români veniți din toate colțurile țării. Oamenii au venit cu steagurile tricolore, urmând ca la ora 9.00 să pornească în marș spre Cetatea Ala Iulia,

Organizatorii spun că vor ajunge aici nu mai puțin de 11.000 de români.

Marșul patrioților va începe, așadar, din gara Ala Iulia și va continua spre cetate, până la Obelisc, acolo unde vor ajunge în fața Catedralei Reîntregirii Neamului.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica