Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar: este prima apariție după decizia Curții de Apel București
Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar
Președintele interzis ajunge astăzi la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.
Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat, marți dimineață, la secția de poliție din Buftea acolo unde candidatul interzis urmează să ajungă pentru a semna controlul judiciar. Este prima apariție a președintelui interzis după decizia crucială a magistraților care au ANULAT de la dosar mai multe declarații.
Este prima apariție după ce judecătorii Curții de Apel București au decis să elimine mai multe probe din ce-al doilea dosar pentru care a fost trimis în judecată.
Mesajul lui Călin Georgescu îl vedeți în această dimineață, în exclusivitate la televiziunea poporului. Aseară, Cristela Georgescu a făcut dezvăluiri șocante în emisiunea Ancăi Alexandrescu, Culisele Statului Paralel.
Citește și:
- 11:34 - AUR a depus un proiect de lege pentru limitarea cumpărării terenurilor agricole de către investitori străini
- 11:29 - Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: ”Sâmbătă la ora 12 voi fi la mănăstirea Căldărușani. Vă invit și pe voi”
- 11:00 - Alexandra Păcuraru, protest pașnic în fața catedralei din Constanța. Mesaj de forță pentru toți românii: „Binele va ajunge întotdeauna, minciuna are picioare scurte”
- 09:23 - „Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News