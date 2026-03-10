Sursă: realitatea.net

La Guvern se desfăşoară o şedinţă de lucru pentru analiza stadiului proiectelor din domeniul energiei.

Petrolul s-a ieftinit semnificativ pe pieţele internaţionale, după ce preşedintele american Donald Trump a spus că războiul din Orientul Mijlociu se apropie de final.

Preţul unui baril de petrol Brent se vinde acum cu 91 dolari, după ce anterior scăzuse şi sub pragul de 90. Ieri, tariful urcase la 119 dolari un baril.

La noi, preţurile la carburanţi au continuat să crească. Un litru de motorină se vindea în această dimineaţă cu 8 lei și 70 de bani în cazul variantei standard şi la aproape 9 lei şi 40 de bani pentru cea premium.

Mai multe staţii de alimentare comercializează benzina standard cu 8 lei şi 37 de bani pe litru, iar pe cea premium - cu 9 lei şi 10 bani.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat recent că statul are mai multe scenarii pe masă pentru a preveni creşterea şi mai mare a preţului la pompă, pe care i le-a prezentat ministrului de finanţe şi premierului Ilie Bolojan.

În acest context, la guvern se desfăşoară o şedinţă de lucru pentru analiza stadiului proiectelor din domeniul energiei, la care participă reprezentanţii ministerelor implicate.