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Actualitate· 2 min citire
Canada ripostează în războiul comercial cu SUA: taxe de până la 50% pentru 700 de produse
Canada - SUA război tarife
Guvernul Canadei a anunțat marți, 25 august, noi taxe vamale pentru aproximativ 700 de produse importate din Statele Unite, în valoare de circa 27,6 miliarde de dolari canadieni.
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