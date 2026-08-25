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Economie· 1 min citire
Sindicatele protestează la Ministerul Muncii. Cer creșterea salariului minim și deblocarea negocierilor colective
Foto arhivă
Mai multe federații sindicale organizează marți, între orele 11:00 și 13:00, un protest în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii cer creșterea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național.
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