Cât costă benzina și motorina sâmbătă, 27 iunie

Benzina și motorina se vând în continuare la prețuri ridicate în stațiile din România. Sâmbătă, 27 iunie, un litru de benzină standard costă 8,62 lei, iar motorina standard ajunge la 9,18 lei pe litru, potrivit Peco Online.
Există însă și diferențe între orașe și stații. La Cluj-Napoca, de exemplu, motorina standard este vândută de unele companii cu 9,09 lei pe litru. GPL-ul are un preț mediu de 4,55 lei pe litru.
Carburanții premium rămân peste 9 lei
Șoferii care aleg carburanți premium plătesc și mai mult. Benzina premium costă 9,1 lei pe litru, în timp ce motorina premium se vinde cu 9,95 lei pe litru la stațiile monitorizate.
Prețurile ridicate vin într-un context în care piața petrolului a fost influențată de tensiunile internaționale, dar și de evoluțiile recente din Orientul Mijlociu. Deși petrolul se ieftinise miercuri, efectele asupra prețurilor de la pompă rămân încă incerte.
Petrolul Brent scăzuse sub 74 de dolari pe baril
Miercuri, prețul petrolului Brent a coborât sub 74 de dolari pe baril, pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie. Scăderea a venit în timp ce investitorii au început să elimine prima de risc geopolitic care împinsese în sus piețele energetice în timpul conflictului.
Referința internațională Brent a atins temporar niveluri sub 74 de dolari pe baril miercuri după-amiază, după ce se tranzacționase sub 75 de dolari începând cu prânzul. Rămâne însă de văzut cum vor evolua prețurile, mai ales după noile tensiuni din zona Strâmtorii Ormuz.
Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz pot influența piața
Vineri spre sâmbătă noapte, armata americană a efectuat lovituri asupra unor ținte militare iraniene din zona Strâmtorii Ormuz. Acțiunea a venit ca răspuns la atacul lansat joi de Teheran împotriva unei nave comerciale aflate în apropierea acestei rute maritime importante.
A fost primul incident de acest fel după ce SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere pentru redeschiderea strâmtorii și lansarea unor negocieri mai aprofundate privind programul nuclear iranian. Donald Trump a dat puține semne că ar fi pregătit să reia războiul, despre care a spus anterior că ar fi putut duce la o „catastrofă economică” dacă ar fi continuat.
Iranul vede strâmtoarea ca pe un punct de presiune
Iranul consideră controlul asupra Strâmtorii Ormuz un punct important de presiune în negocieri. Joi, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că trecerea în siguranță va fi garantată doar navelor care folosesc rute declarate Iranului.