Cinci persoane rănite după ce un autoturism a căzut într-o râpă de zece metri, în județul Cluj

6 mar. 2026, 11:01
Actualizat: 6 mar. 2026, 11:01
Cinci persoane rănite după ce un autoturism a căzut într-o râpă de zece metri, în județul Cluj

Cinci persoane rănite după ce un autoturism a căzut într-o râpă de zece metri, în județul Cluj

Un accident rutier produs vineri dimineață în localitatea Sălicea, județul Cluj, a implicat două autoturisme, dintre care unul a căzut într-o râpă de aproximativ zece metri. Cinci persoane au fost rănite, iar unul dintre bărbați a fost transportat la spital.

Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în această dimineaţă, în jurul orei 08.00, la un accident rutier petrecut pe raza localităţii Sălicea, informează USU Cluj. 

Echipajele operative au găsit la faţa locului două autoturisme, unul dintre acestea aflându-se într-o râpă de aproximativ zece metri adâncime. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, iar cinci persoane au reuşit să iasă singure afară din autoturismele avariate, precizează sursa citată. 

Trei bărbaţi au primit îngrijiri la faţa locului, unul dintre aceştia, de aproximativ 30 de ani, fiind transportat la spital, în timp ce ceilalţi doi au refuzat transportul la spital. 

Sursa citată a mai precizat că au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare şi două ambulanţe SAJ.

