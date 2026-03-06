Parchetul păstrează secretul privind dosarul finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan

Realitatea Plus a prezentat, în exclusivitate, răspunsul Parchetului General în cel mai mare scandal în care este implicat președintele Nicușor Dan. Jurnalista Alessia Păcuraru a obținut documentul în care procurorii au răspuns la întrebările legate de stadiul anchetei declanșate pe tema finanțării campaniei electorale a președintelui.

Realitatea Plus a prezentat, în exclusivitate, răspunsul Parchetului General în cel mai mare scandal în care este implicat președintele Nicușor Dan. Jurnalista Alessia Păcuraru a obținut documentul în care procurorii au răspuns la întrebările legate de stadiul anchetei declanșate pe tema finanțării campaniei electorale a președintelui.

După ce, în urmă cu o săptămână, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General cu privire la mai multe suspiciuni asupra finanțării lui Nicușor Dan din campania electorală, Realitatea PLUS a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție informații legate cu stadiul acestei plângeri.

AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: sunt suspiciuni privind cheltuieli electoral

Instituția nu a oferit un răspuns concret privind stadiul acestui dosar și dacă în ultimele au fost făcute audieri, alte acte procedurale sau investigații cu privire la aspectele sesizate.

Toni Greblă demască nereguli majore în campania lui Nicușor Dan: donații anonime, rambursări suspecte și cheltuieli neeligibile

În reacția oficială transmisă jurnalistei Alessia Păcuraru se spune că "solicitările având ca obiect informațiile referitoare la înregistrarea și instrumentarea dosarelor penale intră sub incidența prevederilor art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală („Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”), a art. 66 alin. 3 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară , care prevede printre altele faptul că „În comunicarea publică, parchetele trebuie să respecte (...), caracterul nepublic al urmăririi penale (...)”, precum și a art. 12 alin. 1 lit. e și f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public."

Prin urmare, (...) în scopul asigurării bunei desfășurări a urmăririi penale, nu vă putem confirma sau infirma aspectele care fac obiectul interesului dumneavoastră," a transmis Parchetul.

Pe 27 februarie, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis o sesizare oficială către Parchetul General, în urma verificărilor privind veniturile și cheltuielile din campania actualului președinte.

În document se arată că „au fost efectuate plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat”, în cuantum total de peste 870.000 de lei. Totodată, AEP precizează că, „ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.