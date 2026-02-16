Cine este criminalul românului care a construit un sat românesc în SUA. Tânărul a fost arestat preventiv - VIDEO

Reconstituirea nopții crimei

Polițiștii au reușit să îl identifice și să îl prindă pe tânărul suspectat că l-a ucis pe Gheorghe Chindriș, românul cunoscut pentru inițiativa de a crea primul sat românesc din Statele Unite. Ancheta a fost coordonată de structurile de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, cu sprijinul Secției 6 Poliție Rurală Florești și al procurorului de caz, potrivit realitatea.net.

În urma unor activități investigative extinse, anchetatorii au stabilit că principalul suspect este un tânăr de 26 de ani din județul Mureș. Acesta era bănuit de comiterea faptei după ce trupul neînsuflețit al bărbatului de 65 de ani a fost descoperit într-un imobil din localitatea Luna de Sus, comuna Florești, în data de 14 februarie.

Primele date strânse de anchetatori arată că tânărul ar fi ajuns la locuința victimei în noaptea de 13 spre 14 februarie, într-un interval cuprins între 00:55 și 02:00. În circumstanțe care urmează să fie clarificate, acesta l-ar fi lovit în mod repetat pe bărbat cu un obiect dur, provocându-i răni grave la nivelul capului. Ulterior, suspectul ar fi părăsit locuința.

La fața locului au intervenit procurorul de caz, medicul legist și specialiști ai Serviciului Criminalistic, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită prin examene medico-legale.

Fuga din județ și operațiunea de localizare

Pe parcursul investigațiilor, polițiștii au obținut informații operative conform cărora suspectul ar fi părăsit județul Cluj, îndreptându-se spre județul Mureș în încercarea de a evita ancheta.

În acest context, a fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Cluj-Napoca și al structurilor specializate din Inspectoratul General al Poliției Române. Colaborarea dintre echipe a dus la localizarea suspectului în municipiul Reghin, unde a fost depistat în mai puțin de 24 de ore de la sesizarea inițială, în noaptea de 15 februarie, în jurul orei 00:50.

Ridicarea suspectului și probele găsite asupra lui

După ce a fost găsit, tânărul a fost ridicat și dus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj pentru audieri și continuarea cercetărilor. În momentul reținerii, asupra lui au fost descoperite aproximativ 8.000 de lei și mai multe bijuterii, despre care anchetatorii suspectează că ar proveni din comiterea faptei.

Percheziții și acuzațiile formulate

În cursul zilei de 15 februarie, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de percheziție la locuința suspectului din comuna Florești, pentru completarea materialului probator.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor calificat și tâlhărie calificată.

Întreaga operațiune a beneficiat de suportul luptătorilor din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Cluj și Mureș, care au participat la activitățile operative necesare prinderii suspectului.

Arest preventiv pentru suspectul crimei

„În temeiul art. 226 Cod proc. pen. raportat la art. 223 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 şi 3 Cod proc. pen., admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosar nr. 86/186/P/2026 şi, în consecinţă:

Dispune arestarea preventivă a inculpatului M.I.S., în prezent încarcerat în C.R.A.P. al I.P.J. Mureş cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat, prev. de art. 189 alin. 1 lit. d) Cod penal şi tâlhărie calificată, prev. de art. 234 alin. 1 lit. d) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.02.2026 și până la data de 16.03.2026, inclusiv.

Respinge ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii arestului la domiciliu, formulată de inculpat, prin avocat. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă. Executorie, potrivit art. 204 alin. 3 Cod proc. pen. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. TB, în cuantum de 754 lei, rămâne în sarcina statului și se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 15 februarie 2026, ora 20:00.” se arată în decizia instanței.