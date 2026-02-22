CNAB: Traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor
Trafic aerian Aeroport Otopeni
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, a anunțat, duminică dimineața, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
Potrivit sursei citate, aeronavele aterizează și decolează în siguranță. Nicio cursă nu este anulată și nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București.
'Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menținerea suprafețelor de mișcare în condiții optime de operare', au transmis reprezentanții CNAB.
AGERPRES
Citește și:
- 18:46 - Declarație de forță: Donald Trump nu exclude trimiterea trupelor terestre în Iran
- 17:55 - Crimă cutremurătoare într-un sat din România: bărbat găsit mort după două săptămâni. Iubita, principala suspectă
- 17:13 - Pierderi tot mai mari: un al patrulea militar din Statele Unite ale Americii a murit în ofensiva din Iran
- 16:50 - Tensiuni majore: Statele Unite ale Americii își retrag avioanele din Spania după condamnarea atacurilor asupra Iran
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News