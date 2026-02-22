CNAIR: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricționate din cauza condițiilor meteorologice
Nu sunt drumuri inchise
CNAIR recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricționate din cauza condițiilor meteorologice.
'În urma intervențiilor permanente și constante ale personalului CNAIR, în prezent nu mai sunt sectoare din rețeaua rutieră națională închise sau restricționate din cauza condițiilor meteorologice specific sezonului de iarnă', potrivit unui comunicat al instituției transmis duminică.
Conform sursei citate, de sâmbătă, ora 18:00 până duminică, ora 6:00, personalul CNAIR a acționat cu 1.098 utilaje și a răspândit 5.188,8 tone de material antiderapant și 8,2 tone clorură de calciu.
CNAIR recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare și să își adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanență o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.
