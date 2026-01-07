Cod PORTOCALIU la Paris, transportul în comun paralizat, aproape 150 de curse aeriene, anulate. Nicușor Dan, blocat pe aeroport

Președintele Nicușor Dan a rămas blocat la Paris din cauza condițiilor meteo.

Parisul este paralizat din cauza valului de ger și ninsori, iar miercuri dimineață autoritățile au solicitat retragerea progresivă a tuturor mijloacelor de transport. De asemenea, școlile sunt închise, pe fondul uneia dintre cele mai grele ierni care lovește Franța în ultimul deceniu. Inclusiv președintele Nicușor Dan a rămas blocat la Paris din cauza condițiilor meteo.

Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urmează să revină în ţară a fost pregătită pentru decolare, miercuri dimineaţa, pe aeroportul din Paris, dar nu poate pleca deoarece pista este acoperită cu zăpadă. Autorităţile franceze fac eforturi pentru îndepărtarea acesteia, dar vântul puternic o aşterne la loc.

Din cauza episodului de ninsoare, aproximativ o sută de zboruri sunt anulate miercuri dimineață pe aeroportul Paris–Charles-de-Gaulle și în jur de 40 pe Orly, anunță ministrul transporturilor, Philippe Tabarot.

Aceste anulări, făcute pentru a permite operațiunile de deszăpezire a pistelor și de degivrare a avioanelor, ar urma să afecteze aproximativ 40% din decolările și aterizările între orele 9 și 14 pe PCG, primul aeroport al Franței, și 25% între orele 6 și 13 pe Orly.

Din cauza vremii nefavorabile, nici președintele Nicușor Dan n-a putut reveni în țară, marți seara, după ce a participat la reuniunea „Coaliției de Voință”, care a avut loc la Paris. Delegația oficială, care a făcut deplasarea cu o aeronavă Spartan, va reveni la București miercuri.



De altfel, Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis și o atenționare de călătorie pentru Franța, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente și polei.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Regia de Transport a Parisului (RATP) a decis miercuri dimineață să oprească „exploatarea tuturor liniilor de autobuz, până când condițiile de siguranță vor fi din nou îndeplinite”, potrivit Le Monde.

Conform Ile‑de‑France Mobilités (IDFM), toate autobuzele se întorc la depouri.

Comitetul interministerial de criză din Ministerul de Interne a suspendat transportul școlar în cele 38 de departamente pariziene aflate sub avetizare cod porocaliu. Circulația camioanelor este „adaptată la nivel local”, dar ar trebui să fie în mare parte interzisă, potrivit unei surse guvernamentale.

Franța înregistrează cele mai scăzute temperaturi din ultimii opt ani, însă departe de recordurile istorice.

Termometrul a coborât cu între 4 °C și 6 °C sub valorile normale pentru această perioadă, în timp ce 38 de departamente au fost plasate sub avertizare portocalie pentru zăpadă și polei.

Totuși, episodul nu este suficient de intens și de durată pentru a fi considerat un val de frig.

Sursa foto articol news.ro