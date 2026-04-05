Criza combustibililor pune presiune pe statele europene: UE cere pregătiri pentru scenarii de urgență

Lumea pare că se îndreaptă tot mai mult spre o nouă eră cu restricții severe ca în pandemie, cauzate însă de această dată de războiul din Orientul Mijlociu! Comisia Europeană a cerut statelor membre să fie pregătite, în cazul în care criza mondială a carburanților va lua amploare. Totodată, în unele țări, precum Slovenia, India sau Coreea de Nord, guvernele au luat deja măsuri stricte. În acest context, tot mai mulți oameni sunt îngrijorați că viața lor va fi, din nou, limitată.

Comisarul Uniunii Europene pentru Energie a trimis o scrisoare tuturor țărilor în care le încurajează să facă pregătiri din timp, în eventualitatea unei perturbări prelungite pe piața energetică, cauzată de conflictul din Iran. Documentul sfătuiește statele europene să evite orice fel de măsură care ar crește consumul de combustibil, ar limita comerțul cu produse petroliere sau ar descuraja producția rafinăriilor europene care procesează aceste produse.

"Nu știm cât va dura această criză, nu știm cât de gravă va fi. Pregătim diferite oportunități și posibilități care seamănă cu cele pe care le-am folosit în cadrul crizei din 2022. E foarte important de scos în evidență că nu va fi scurtă (n.r. criza carburanților) pentru că și dacă s-ar semna mâine pacea, tot ar exista consecințe. Pentru că infrastructura energetică din regiune a fost ruinată de război și este distrusă, în mod continuu, de război.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile din UE au crescut cu 70% în ceea ce privește gazul și cu 60% în ceea ce privește petrolul. În termeni economici, după 30 de zile de conflict, s-au adăugat 14 miliarde de euro la factura Uniunii Europene pentru importurile de combustibili fosili" , a declarat Dan Jørgensen, comisarul UE pentru energie

Scrisoarea comisarului Uniunii Europene pentru energie nu este singurul avertisment îngrijorător lansat recent. Directorul executiv al uneia dintre cele mai mari companii de petrol și gaze din lume a declarat că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibili fosili cât de curând.

Șeful unui gigant petrolier a declarat: „Asia de Sud a fost prima lovită. Apoi impactul s-a mutat în Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și, ulterior, tot mai mult în Europa, pe măsură ce intrăm în aprilie.” Acesta susține că statele Uniunii vor fi nevoite să raționalizeze combustibilul din această lună, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă.

În acest context, lumea pare să se îndrepte spre o nouă perioadă de restricții draconice, asemenea Pandemiei, când românilor le-au fost limitate sever drepturile și libertățile.