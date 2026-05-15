18 ani de Wizz Air la Cluj: David Ciceo anunță noi destinații, extinderea aeroportului și planuri pentru 10 milioane de pasageri

David Ciceo a declarat că cei 18 ani de parteneriat dintre Wizz Air și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj au contribuit decisiv la dezvoltarea traficului aerian din regiune și la transformarea aeroportului clujean într-un important hub regional.

Potrivit directorului aeroportului, de la bazarea primei aeronave Wizz Air la Cluj, compania a transportat aproximativ 13 milioane de pasageri și a ajuns în prezent la șapte aeronave bazate și peste 42 de destinații operate din Cluj-Napoca.

„Ne-am dezvoltat și noi aeroportul împreună cu dezvoltarea bazei Wizz Air. Există foarte multe posibilități de călătorie, peste 20 de țări și bineînțeles că împreună cu József Varadi am stabilit un program de dezvoltare în continuare a bazei Wizz Air pe Cluj”, a declarat David Ciceo.

Acesta a precizat că planurile de dezvoltare includ creșterea numărului de aeronave și extinderea destinațiilor operate de pe aeroportul clujean.

Directorul aeroportului a vorbit și despre strategia pe termen lung a instituției, care vizează atingerea pragului de 10 milioane de pasageri până în anul 2045.

„Așteptăm finalizarea devierii râului Someș, astfel încât să extindem pista la aproximativ 3.000 – 3.400 de metri”, a afirmat David Ciceo.

Acesta a subliniat că dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a mers în paralel cu extinderea operațiunilor Wizz Air, menționând construirea noii piste, a terminalelor și a platformelor aeroportuare.

În ceea ce privește efectele crizei combustibilului asupra transportului aerian, directorul Aeroportului Cluj a declarat că există în continuare combustibil disponibil în România, însă prețurile la nivel mondial s-au dublat.

David Ciceo a avertizat că această situație ar putea duce la creșterea tarifelor pentru biletele de avion și ar putea afecta capacitatea de operare a companiilor aeriene și zborurile charter.

„S-ar putea să existe o criză de capacitate în Europa, s-ar putea să ne influențeze puțin creșterea tarifelor biletelor de avion”, a spus acesta.

Totodată, directorul aeroportului a anunțat reluarea treptată a zborurilor operate de Lufthansa spre München, precizând că în luna iulie compania va reveni la trei zboruri pe zi de pe aeroportul clujean.