Actualitate· 1 min citire

Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare

15 feb. 2026, 13:07
Actualizat: 15 feb. 2026, 13:07
Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare

Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare

Articol scris de Realitatea de Cluj

Un cutremur s‑a produs în noaptea de 15 februarie, la ora 01:54

Un cutremur s‑a produs în noaptea de 15 februarie, la ora 01:54, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut magnitudinea 3,5 și s‑a produs la o adâncime de 155,8 kilometri, fiind localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu‑Gheorghe, Brașov și Ploiești.

Cu doar câteva ore înainte, la ora 22:54, aceeași zonă a înregistrat un alt cutremur slab, de 2,4, produs la 120,7 kilometri adâncime.

Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România, iar de la începutul anului au fost înregistrate peste 30 de seisme cu magnitudini între 2 și 3,7 Richter.

Citește și:

Mai multe articole despre

Romania, Vrancea, cutremur

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate