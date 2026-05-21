Femeie din Ploiești, păgubită cu aproximativ 55.000 de lei de muncitorul care îi renova apartamentul

O femeie din Ploiești a fost prejudiciată cu aproximativ 55.000 de lei după ce un bărbat angajat pentru lucrări de renovare i-ar fi furat bijuterii și cardul bancar, pe care ulterior l-ar fi folosit pentru retrageri și tranzacții neautorizate.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, ancheta a început în 7 mai 2026, după ce femeia a sesizat autoritățile că, în perioada 4–6 mai, din contul său au fost efectuate mai multe operațiuni bancare fără acordul său.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat de 44 de ani din comuna Cocorăștii Misli, care executase lucrări de renovare la locuința victimei în perioada august 2025 – ianuarie 2026, ar fi profitat de accesul în apartament pentru a sustrage mai multe bunuri.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi furat bijuterii din aur cu o greutate totală de aproximativ 40 de grame, dar și cardul bancar al femeii.

Conform informațiilor oferite de poliție, din cont ar fi fost retrași aproximativ 12.000 de lei, iar alte tranzacții neautorizate, estimate la circa 15.000 de lei, ar fi fost efectuate ulterior. Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că o parte din acești bani ar fi fost folosită pentru achiziționarea unor scule dintr-un magazin de bricolaj.

Valoarea totală a prejudiciului este estimată la aproximativ 55.000 de lei.

În cadrul anchetei, miercuri au fost efectuate două percheziții la adrese asociate suspectului din comuna Cocorăștii Misli. Oamenii legii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru investigație și susceptibile că provin din activități infracționale.

Bărbatul a fost condus la audieri, iar ulterior polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, într-un dosar care vizează infracțiuni de furt, efectuarea de operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar și acces ilegal la un sistem informatic.