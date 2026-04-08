George Simion: "Decizia închiderii Realitatea e motivată politic. E un atac la democrație"

Liderul AUR George Simion a criticat dur hotărârea Consiliul Național al Audiovizualului privind suspendarea licenței Realitatea PLUS, susținând că măsura reprezintă un atac asupra opoziției și libertății de exprimare. Simion a fost prezent miercuri la protestul pașnic din fața CNA, alături de românii patrioți, solidari cu Realitatea PLUS după decizia prin care a fost retrasă licența postului.

Alessia Păcuraru: Cum vi se pare această decizie? Ați intrat ieri în transmisiune directă la Realitatea PLUS după ce a venit această decizie în urma acestei ședințe care a fost pe ordinea de zi - cum comentați această decizie a CNA? A fost deja contestată în instanță de către avocații noștri. S-a făcut deja o cerere de rediscutare.

George Simion: Este o decizie impusă din cotloanele puterii. Ei sunt niște dictatori. Ei sunt niște șobolani care lucrează în subteran. Asta nu poate rămâne așa. Am venit alături de protestatari pentru a vă spune vouă și tuturor românilor că suntem de partea dreptății. Nu se poate așa ceva într-o țară democratică.

Alessia Păcuraru: Domnule Simion, vor avea loc aceste termene extrem de importante la Curtea de Apel București. Noi vom continua exact să fim alături de oameni, inclusiv în zona online. Am văzut solidaritatea acestora. De ce această decizie împotriva libertății de exprimare, împotriva unei televiziuni care am fost de fiecare dată alături de oameni, alături de dumneavoastră, de fiecare care a avut să și facă vocea auzită?

George Simion: De fapt, este o decizie motivată politic. Voi nu ați vrut să susțineți guvernarea, voi nu ați vrut să pupați condurul și de aceea v-au suspendat licența și Realitatea Plus și Gold FM. Sper că nu va urma și represiunea politică împotriva partidelor. Am auzit că vor să ne interzică. Te poți aștepta la orice într-o țară în care nu ai parte de alegeri libere, într-o țară în care ai alegeri anulate și singura televiziune mare de opoziție este lipsită de posibilitatea de a emite. Nu o să ajungă doar online, să fie clar. Nu putem să spunem că sunt soluții. Nu, soluția este ca să aibă și jumate din poporul român care alege calea suveranistă, care alege să voteze împotriva Guvernului, posturile de televiziune pe care să le urmărească.

Este clar că această decizie este motivată politic și este clar că România nu mai este o democrație. Și nu de azi, de ieri, de când v-au anulat dumneavoastră licența, ci din 6 decembrie 2024, când au călcat în picioare democrația și au anulat alegerile.

Alessia Păcuraru: Libertatea de exprimare, care este garantată de Constituție, nu a fost luată în calcul și când s-a luat această decizie de către membrii CNA, membri care sunt în aceste funcții puși politic?

George Simion: Membrii CNA trebuiau să vă dea un termen în care să prezentați plata amenzilor sau ceea ce solicitau ei. Faptul că au luat o decizie pe repede înainte și cu Realitatea Plus și cu Gold FM - Gold FM a primit notificare cu privire la ședință seara, după ce li se retrasese licența - arată caracterul arbitrar.

Membrii CNA ului au votat în unanimitate - cu doi care au părăsit sala de ședință - la ordin. Așa a votat și CCR ul, anularea alegerilor, la fel de ilegitim și ilegal. Trebuie să ne fie foarte clar: nu mai trăim într un stat de drept. Efectiv tot, tot ce înseamnă voce de opoziție din România este denigrată, anihilată, amendată și când nu mai pot, anulat.

Ăsta este regimul lui Ilie Bolojan care pune pumnul în gura oricărei voci de opoziție, oricărui partid. Probabil dumneavoastră, ca reporter, l-ați supărat pe domnul Boloșan, i-ați pus întrebări. Nu este permis așa ceva. Vă aduceți aminte că trăim în țara în care opoziția este de vină și majoritatea știrilor din partea organelor de presă vin să critice opoziția, nu pe cei care sunt la guvernare și nu sunt la guvernare de ieri, de azi, sunt la guvernare de 35 de ani. Așa că am venit alături de parlamentarii AUR să fim alături de vocea poporului român, de televiziunea poporului și pentru a sancționa acest abuz. Este un nou exemplu de abuz și de pumn în gură la adresa libertății de exprimare, la adresa opoziției, la adresa democrației. Nu trăim într-o democrație. Noi asistăm la așa ceva în Parlament, de unde tocmai venim. Nu suntem lăsați să vorbim de la tribună. Se votează din online, votează secretarele parlamentarilor, parlamentarii nici măcar nu sunt prezenți.

Nu este o democrație și am anunțat de ieri până astăzi toți partenerii noștri internaționali despre ceea ce se întâmplă în România. Dacă va fi nevoie, ne vom retrage în formă de protest membrii din organismele internaționale care ar trebui să protejeze libertatea de exprimare. Avem în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în adunarea parlamentară OSCE, în adunarea parlamentară NATO membri. Vom merge până la capăt pentru a ne proteja și dreptul nostru ca opoziție. În afară de dumneavoastră și două trei posturi mai mici, pe noi nu ne ascultă nimeni și să știți că săptămâna asta au fost fel de fel de minciuni și acuze și la adresa AUR. Îi deranjează că suntem sus în sondaje, dar noi suntem sus în sondaje pentru că ăsta e rezultatul guvernării care vă vă ia licența și vă penalizează.

Alessia Păcuraru: Domnule Simion, a fost în delegația externă, chiar acum câteva săptămâni alături de dumneavoastră, alături de delegația AUR în Statele Unite ale Americii și din toate discuțiile pe care le-am, în toate întâlnirile care au existat cu partenerii dumneavoastră extern, partenerii noștri extern, cu foarte multe delegații din foarte multe țări, inclusiv cu congresmeni și membri din cadrul administrației de la Casa Albă, un lucru a fost clar transmis către România: libertatea de exprimare nu se negociază. De ce este pus în aceste momente și suprimată libertatea de exprimare în țara noastră? Faptul că într o democrație ar fi trebuit să se asculte toate părerile: și cele pro și cele contra?

George Simion: Nu e voie. Nu e voie în România cu alegeri libere, nu e voie cu presă liberă, nu e voie să vorbești. Nu e voie. Dar totodată, rata de dezaprobare la adresa guvernului este la cote maxime, peste 80%, aproape de 89% din câte am văzut.

În Statele Unite a fost clar ce mesaj a fost transmis. JD Vance a spus clar la Munchen, la Forumul de Securitate de acolo, a repetat aceste lucruri marți și miercuri, la Budapesta. Dacă vrem să nu înțelegem, dacă vrem să ne raliem cu sistemele autoritare care închid televiziuni, înseamnă că cei care ne acuzau pe noi că suntem cu rușii fac exact la fel ca în Belarus, ca în Venezuela, ca în Iran, ca în Rusia și vor suporta consecințele.

Nu este posibil în anul 2026, când ai atâtea metode de comunicare în masă, când ai atâtea mijloace, să îți închipui că tu mai poți pune pumnul în gura libertății de exprimare; să poți să îți să ți imaginezi că mai poți impune cenzura. Lucrurile vor rebufni și noi am apelat și dumneavoastră ca organ media, întotdeauna ați făcut apel către proteste pașnice, către manifestarea fără violență a vocii oamenilor, dar iată că nici asta nu mai avem voie. Cu ce am greșit, cu ce ați greșit?