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Actualitate· 2 min citire
Incendiu puternic la o școală din județul Cluj. Pompierii au luptat peste opt ore cu flăcările
FOTO: ISU Cluj/ Colaj Realitatea.Net
Publicat17 iul. 2026, 08:49
SursăRealitatea.Net
Pompierii din Cluj au intervenit în noaptea de joi spre vineri pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit la școala din comuna Iara. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar echipajele s-au luptat, timp de opt ore, pentru a limita pagubele și a lichida focarele.
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