Incendiu puternic la o școală din județul Cluj. Pompierii au luptat peste opt ore cu flăcările

Publicat 17 iul. 2026, 08:49 Sursă Realitatea.Net

Pompierii din Cluj au intervenit în noaptea de joi spre vineri pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit la școala din comuna Iara. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar echipajele s-au luptat, timp de opt ore, pentru a limita pagubele și a lichida focarele.

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