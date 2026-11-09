Incendiu violent la o cabană din Muntele Băișorii, județul Cluj. Pompierii din Turda au intervenit cu două autospeciale. Nu au fost raportate victime.
Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață, la o cabană din Muntele Băișorii, județul Cluj. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins întreaga construcție, iar pompierii au intervenit de urgență cu două autospeciale de stingere. Imobilul a suferit pagube materiale importante.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, incendiul se manifesta generalizat la sosirea echipajelor de intervenție, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.
Din fericire, până la momentul transmiterii primelor informații, nu au fost raportate persoane rănite sau care să necesite îngrijiri medicale.
Pompierii din Turda, mobilizați pentru stingerea incendiului de la Muntele Băișorii
La locul intervenției au fost trimiși pompierii din cadrul Detașamentului Turda, care au acționat cu două autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
La sosirea salvatorilor, incendiul cuprinsese deja o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar flăcările se manifestau violent și generalizat.
Reprezentanții ISU Cluj au precizat că incendiul a provocat pagube însemnate cabanei, echipajele intervenind pentru lichidarea focului și limitarea efectelor acestuia.
Intervenția pompierilor a fost una importantă, având în vedere amploarea incendiului și riscul ca flăcările să continue să afecteze construcția.
Nu au fost înregistrate victime în urma incendiului
Deși incendiul a fost unul violent și a provocat pagube materiale considerabile, primele informații furnizate de autorități arată că nu există victime.
Potrivit ISU Cluj, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.
Salvatorii au acționat pentru stingerea flăcărilor și pentru înlăturarea pericolului reprezentat de extinderea incendiului.
Incendiul din Muntele Băișorii, în atenția autorităților
Muntele Băișorii, situat în comuna Băișoara din județul Cluj, este o zonă montană frecventată de turiști, în special în perioadele de vacanță și în sezonul de iarnă.
Incendiul izbucnit luni dimineață a afectat o cabană din această zonă, iar amploarea pagubelor urmează să fie evaluată.
Cauza izbucnirii focului nu a fost precizată în primele comunicări ale autorităților. Aceasta urmează să fie stabilită în urma verificărilor efectuate de specialiști.
Pompierii recomandă respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor, în special în cazul construcțiilor utilizate pentru cazare turistică, unde instalațiile electrice și sistemele de încălzire trebuie exploatate în condiții de siguranță.