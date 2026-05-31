Incident violent în timpul unei intervenții! Un agent de poliție a ajuns la spital după atacul unui câine
Un incident violent a avut loc în localitatea Potigrafu, județul Prahova, în timpul unei intervenții a polițiștilor pentru punerea în aplicare a unui ordin de protecție.
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, cercetat într-un dosar de violență domestică, ar fi refuzat să colaboreze cu agenții veniți la domiciliul său și să părăsească locuința, așa cum prevedea decizia instanței.
În momentul în care polițiștii i-au comunicat obligațiile legale, acesta ar fi refuzat să semneze documentul și ar fi asmuțit câinele asupra unuia dintre agenți. După atac, bărbatul a fugit de la fața locului.
Autoritățile l-au identificat ulterior la locuința unui prieten, unde a fost găsit și reținut pentru 24 de ore. Pe numele său a fost deschis un nou dosar penal pentru ultraj.
Agentul de poliție, în vârstă de 41 de ani, a fost mușcat de mână și de picior în timpul incidentului și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
