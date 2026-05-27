Analiză Daniel Udrescu: OUG nr. 78/2025 și destructurarea regimului fiscal al proprietății: nelegalitate procedurală, confuzie normativă și afectarea gravă a activității economice

Încălcările generate de OUG nr. 78/2025 sunt sofisticate, deoarece nu apar la nivelul cotelor, ci la nivelul mecanismului care determină indirect sarcina fiscală. Neutralitatea aparent procedurală este problema centrală.

Prima încălcare este art. 115 alin. (4). Urgența invocată este administrativă, nu constituțională. Întârzierile legislative sau sincronizarea calendarului fiscal sunt situații previzibile, nu extraordinare. Utilizarea OUG deturnează condiția urgenței.



A doua încălcare este art. 115 alin. (6). Deși nu modifică direct taxele, mecanismul produce efecte materiale: obligă autoritățile locale să adopte rapid decizii sub sancțiunea blocării finanțării. Aceasta este o afectare indirectă, dar reală, a obligației fiscale.



A treia încălcare este art. 1 alin. (5), securitatea juridică. Intervenția imediată, cu termene comprimate, creează instabilitate. Autoritățile nu pot fundamenta deciziile, iar contribuabilii nu pot anticipa sarcina fiscală.



A patra încălcare este autonomia locală. Consiliile locale nu mai decid liber, ci sub presiunea pierderii finanțării. Competența deliberativă devine formală.



A cincea încălcare este proporționalitatea. Sancțiunea blocării resurselor bugetare este excesivă față de scopul procedural și afectează indirect serviciile publice.



A șasea încălcare privește art. 139 și art. 138 alin. (2). Chiar dacă indirect, OUG influențează resursele bugetare fără intervenția Parlamentului, ceea ce echivalează cu o modificare bugetară implicită.



A șaptea încălcare este coerența normei fiscale. Încadrarea clădirilor pe criterii formale (de tip sediu social) generează practici neunitare și imprevizibile.



A opta încălcare este art. 44 și Protocolul nr. 1 CEDO, în cazurile în care reîncadrarea produce creșteri masive de impozit fără schimbarea reală a utilizării. Apare o sarcină excesivă.



A noua încălcare este confuzia dintre forma juridică și realitatea economică. Sediul social este tratat ca indicator de activitate economică, deși este doar un element formal.



Sinteza este clară, OUG nr. 78/2025 încalcă art. 115 alin. (4) și (6), art. 1 alin. (5), autonomia locală, proporționalitatea și, în anumite aplicații, art. 44 și Protocolul nr. 1, deoarece introduce un mecanism procedural care produce efecte fiscale reale, constrânge deliberarea locală și amplifică insecuritatea juridică.



Ideea esențială, nu contează calificarea ca „procedurală”. Dacă norma produce efecte fiscale, ea intră în zona de protecție constituțională, iar aici limita este depășită.

