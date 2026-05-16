István Vákár: Clujul are nevoie de curse directe spre Budapesta și Chișinău. Consiliul Județean ia în calcul subvenționarea zborurilor – VIDEO

István Vákár a declarat că județul Cluj are nevoie de curse aeriene directe către Budapesta și Chișinău, subliniind importanța economică și strategică a acestor legături pentru întreaga regiune.

„Șansele oricum vor fi dictate de piața economică, de numărul de pasageri. Dar eu, ca reprezentant al celor din Cluj, trebuie să spun doleanțele celor din Cluj”, a declarat István Vákár.

Acesta a explicat că o conexiune aeriană directă cu Budapesta ar oferi acces rapid către unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din regiune.

„Capitala Budapesta este un hub de aviație unde poți zbura aproape oriunde în lume”, a afirmat vicepreședintele CJ Cluj.

Referitor la o posibilă cursă directă spre Chișinău, István Vákár a spus că aceasta ar avea atât un rol economic, cât și unul simbolic în relația dintre România și Republica Moldova.

„Chișinău este o datorie pe care statul român o are față de Republica Moldova”, a declarat oficialul clujean.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj a subliniat că o astfel de conexiune ar facilita deplasările oamenilor de afaceri și schimburile economice dintre cele două regiuni.

„Foarte mulți oameni de afaceri ar investi acolo foarte mult și pentru noi este important să avem această legătură”, a spus acesta.

Întrebat despre posibilitatea ca CJ Cluj să subvenționeze astfel de curse, după modelul implementat în alte județe, Vakar Istvan a precizat că legislația permite o asemenea soluție și că există disponibilitate pentru identificarea unei formule de sprijin.

„Legislația română permite. Am discutat cu domnul președinte și este de acord, doar că trebuie să vedem forma prin care se poate accesa o astfel de formulă”, a explicat vicepreședintele CJ Cluj.

Acesta a arătat că una dintre dificultățile companiilor aeriene, inclusiv Wizz Air, este ocuparea aeronavelor pe rute noi.

„Cele mai mici avioane au 180 de locuri și este încă greu să ai din prima 180 de persoane care să plece la aceeași oră spre Budapesta”, a declarat Vakar Istvan.

Oficialul a precizat că, în acest moment, Consiliul Județean Cluj nu are prevăzute sume în buget pentru subvenționarea unor curse aeriene, însă discuțiile rămân deschise.

„Momentan în bugetul nostru nu am avut inclusă o astfel de sumă, neavând date despre cât ar costa, dar deschiderea există”, a concluzionat acesta.