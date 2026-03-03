ISU Cluj amână exercițiul „Miercurea Sirenelor”. Calendarul va fi revizuit

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a anunțat amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări mai ample a populației.

Reprezentanții instituției au precizat că decizia a fost luată „în mod deliberat și responsabil”, pe baza unei analize care a indicat că este nevoie de consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii comunități. ISU Cluj subliniază că amânarea nu afectează obligația de testare periodică a sistemului național de alarmare publică.

Potrivit instituției, verificarea tehnică, mentenanța și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale esențiale pentru funcționarea sistemului în situații reale de urgență. Oficialii atrag atenția că lipsa testării regulate poate duce la disfuncționalități, iar într-un scenariu real acest lucru ar putea pune vieți în pericol.

ISU Cluj precizează că exercițiile nu au un caracter formal sau simbolic, ci urmăresc verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare. Un calendar revizuit al exercițiilor va fi comunicat în perioada următoare, împreună cu măsuri suplimentare de informare publică.

Reprezentanții inspectoratului transmit că pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități, iar protecția vieții și siguranței cetățenilor nu este negociabilă.