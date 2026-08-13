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Judecătoare din Cluj, la aceeași masă cu afaceristul căruia îi judecă firma: imagini uluitoare
Judecătoare din Cluj, la aceeași masă cu afaceristul căruia îi judecă firma
Publicat13 aug. 2026, 08:05
SursăRealitatea PLUS
Au apărut imagini șocante de la festivalul Untold! Acestea o arată pe judecătoarea Mihaela Sărăcuț, candidată la șefia Curții de Apel Cluj, cum petrece alături de afaceristul Gabriel Cîrlig, pe care îl judecă într-un dosar.
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