Judecătoare din Cluj, la aceeași masă cu afaceristul căruia îi judecă firma: imagini uluitoare

Publicat 13 aug. 2026, 08:05 Sursă Realitatea PLUS

Au apărut imagini șocante de la festivalul Untold! Acestea o arată pe judecătoarea Mihaela Sărăcuț, candidată la șefia Curții de Apel Cluj, cum petrece alături de afaceristul Gabriel Cîrlig, pe care îl judecă într-un dosar.

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