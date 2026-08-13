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Judecătoare din Cluj, la aceeași masă cu afaceristul căruia îi judecă firma: imagini uluitoare

Judecătoare din Cluj, la aceeași masă cu afaceristul căruia îi judecă firma

Judecătoare din Cluj, la aceeași masă cu afaceristul căruia îi judecă firma

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat13 aug. 2026, 08:05
SursăRealitatea PLUS

Au apărut imagini șocante de la festivalul Untold! Acestea o arată pe judecătoarea Mihaela Sărăcuț, candidată la șefia Curții de Apel Cluj, cum petrece alături de afaceristul Gabriel Cîrlig, pe care îl judecă într-un dosar.

Mihaela Sărăcuț, șefa secției a II-a de la Curtea de Apel Cluj, a mers împreună cu soțul ei la cunoscutul festival de muzică. Acolo a ajuns în zona VIP, unde a stat la aceeași masă cu antreprenorul Gabriel Cîrlig, potrivit Realitatatea Plus.

Deși firma acestuia are programat un termen în septembrie care va fi judecat de Mihaela Sărăcuț, cei doi au discutat nestingheriți, timp de câteva minute. Întrebat despre incident, antreprenorul Gabriel Cîrlig a declarat: ”Am povestit cu multă lume acolo. E multă lume la Untold. Chiar sunt obosit, m-ați trezit din somn.”

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