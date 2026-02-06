Mesaj de ultimă oră al lui Călin Georgescu, pentru românii sufocați de taxele lui Bolojan: România nu trebuie să consume ce produc alții – VIDEO
Mesaj de ultimă oră al lui Călin Georgescu, pentru românii sufocați de taxele lui Bolojan: România nu trebuie să consume ce produc alții – VIDEO
Liderul suveranist Călin Georgescu a transmis un mesaj tranșant românilor sufocați de noul val de taxe și impozite introdus de guvernul Bolojan.
Liderul suveranist Călin Georgescu a transmis un mesaj tranșant românilor sufocați de noul val de taxe și impozite introdus de guvernul Bolojan.
Candidatul suveranist blocat de sistema afirmat că România are nevoie de o schimbare de direcție economică, înainte de a fi prea târziu.
„Taxe mici sau deloc pentru cei care produc din resursele țării, pentru binele țării. România trebuie să producă, nu să consume ce produc alții.”
Mesajul vine în contextul în care noile măsuri fiscale au generat nemulțumiri în rândul micilor producători, al angajaților cu salarii modeste și al mediului de afaceri, care reclamă o presiune fiscală tot mai mare.
Citește și:
- 18:46 - Declarație de forță: Donald Trump nu exclude trimiterea trupelor terestre în Iran
- 17:55 - Crimă cutremurătoare într-un sat din România: bărbat găsit mort după două săptămâni. Iubita, principala suspectă
- 17:13 - Pierderi tot mai mari: un al patrulea militar din Statele Unite ale Americii a murit în ofensiva din Iran
- 16:50 - Tensiuni majore: Statele Unite ale Americii își retrag avioanele din Spania după condamnarea atacurilor asupra Iran
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News