Advertising
Actualitate· 2 min citire
Misiune contracronometru în Bucegi: trei tineri salvați cu elicopterul VIDEO
Operațiune salvare/ Captură video
Publicat26 aug. 2026, 07:47
SursăRealitatea PLUS
Misiune contracronometru în munții Bucegi. Trei tineri rămași blocați pe munte au fost salvați în ultima clipă cu un elicopter. Aceștia au sunat la 112 după ce au încercat să parcurgă o vale abruptă și nu au mai putut să înainteze.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 23:37Trafic blocat pe Valea Oltului, după un accident mortal. O autoutilitară a intrat în coliziune cu un TIR. Planul Roșu, activat – FOTO
- 20:21Demisie la vârful Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță renunță la mandatul de director general
- 19:46A7 ajunge până la Bacău: când se deschide circulația neîntreruptă de la București
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News