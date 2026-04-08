Omagiu pentru Mircea Lucescu. Sicirul legendarului antrenor, depus azi la Arena Națională- programul complet al ceremoniilor

Federația Română de Fotbal a publicat programul oficial al ceremoniilor funerare dedicate lui Mircea Lucescu, dispărut ieri la vârsta de 80 de ani. Evenimentul se anunță unul de amploare națională, iar autoritățile au pregătit un protocol special pentru a permite publicului să își ia rămas-bun de la cel mai titrat antrenor român din istorie.

Sicriul va fi depus la Arena Națională – accesul publicului începe miercuri, ora 17:00

Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională . Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00 , printr-un circuit controlat, stabilit pentru a asigura un flux constant și sigur al vizitatorilor.

La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi , oficiată în prezența familiei și a apropiaților.

Programul de vizitare continuă și joi, între 10:00 și 20:00 , pentru toți cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu.

Slujba de înmormântare – joi, la Biserica Sfântul Elefterie. Înhumarea la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare

Cortegiul funerar se va deplasa vineri dimineață către Biserica Sfântul Elefterie , unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00 . Participarea în interiorul bisericii va fi limitată strict la familie și invitați apropiați, a transmis Federația Română de Fotbal.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu , începând cu ora 12:20 . Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10 , va fi precedat de onoruri militare , în semn de respect pentru contribuția excepțională a lui Mircea Lucescu la sportul românesc.

Accesul publicului în incinta cimitirului va fi restricționat, zona fiind rezervată exclusiv familiei și cercului restrâns de apropiați.

Măsuri stricte de securitate

Având în vedere amploarea evenimentului, autoritățile au instituit un dispozitiv extins de ordine publică. Jandarmeria Română și Poliția Capitalei vor asigura permanent securitatea, iar traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a evita blocajele în trafic pe durata deplasării cortegiului.