Polițist local din Cluj lovit cu mașina de un șofer care nu a vrut să se legitimeze

Bărbatul a fugit de la fața locului

Un polițist local a fost rănit miercuri dimineață, în jurul orei 10:00, în centrul municipiului Cluj-Napoca, după ce un șofer care efectua transport alternativ de persoane a refuzat să se legitimeze și a demarat în trombă, acroșându-l cu autoturismul. Incidentul a avut loc în Piața Unirii.

Potrivit informațiilor din anchetă, polițistul, în vârstă de 51 de ani, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat un autoturism marca Suzuki parcat neregulamentar, sub indicatorul „Oprirea interzisă”, pe latura de est a pieței, pe banda de preselecție pentru intrarea în parking. Conducătorul auto se afla la volan, iar în momentul în care i-au fost solicitate documentele, acesta a refuzat să se conformeze.

Pentru a nota numărul de înmatriculare, polițistul s-a poziționat în fața mașinii. În acel moment, șoferul a apăsat pedala de accelerație, l-a lovit cu partea din față a autoturismului, apoi a părăsit locul faptei, îndreptându-se cu viteză spre cartierul Mănăștur, conform presei locale.

În urma impactului, polițistul a fost rostogolit pe capotă și proiectat în partea stângă a mașinii, reușind să își mențină echilibrul și să nu cadă. Ulterior, acesta a acuzat dureri la nivelul coloanei vertebrale și a fost transportat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Sursa: Realitatea de Cluj