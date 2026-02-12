Prognoza meteo. Vremea se încălzește în aproape toată țara

Vremea se încălzește în majoritatea regiunilor țării

Vremea se încălzește în majoritatea regiunilor țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 5 și 16 grade. Cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe sunt așteptate local în vest, nord și sud-est. La munte vor predomina precipitațiile mixte, iar vântul va avea intensificări izolate în zonele înalte. Ceața va fi prezentă dimineața și noaptea, mai ales în regiunile extracarpatice.

În cursul nopții, cerul va fi variabil în sud-est, iar în restul teritoriului se va menține mai mult noros. Vor fi ploi slabe în Crișana, Maramureș, nordul Moldovei și local în Transilvania, precum și izolat în Banat, Oltenia și Muntenia. La munte sunt posibile precipitații mixte și, pe alocuri, polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, sudul Banatului și în Delta Dunării, unde rafalele pot atinge 40–60 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între -5 și 5 grade.

În București, vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, iar spre seară sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 10 grade, iar minima se va situa între -1 și 1 grad. Dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață.

La munte, vremea se va încălzi ușor, însă în zonele înalte va rămâne geroasă. Cerul va fi temporar noros, cu precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zonele montane înalte, unde rafalele pot ajunge la 40–60 km/h, accentuând senzația de frig.