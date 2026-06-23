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Actualitate· 2 min citire
România așteaptă răspunsuri de la Kiev după drona autodetonată în Portul Constanța: termenul expiră astăzi
Dronă Portul Constanța
Publicat23 iun. 2026, 10:02
Sursărealitatea.net
Astăzi expiră termenul de 10 zile acordat de România autorităților ucrainene pentru a oferi explicații în cazul dronei care s-a autodetonat în Portul Constanța, potrivit Realitatea PLUS
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