S-a decis forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027. Când încep cursurile în toamna acestui an

Cursurile vor începe în 7 septembrie

Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că s-a decis forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027.

Cursurile vor începe în 7 septembrie şi se vor termina în 18 iunie. Clasele terminale de liceu şi clasele a VIII-a vor încheia cursurile mai repede, urmând ca elevii să susţină examenele naţionale. Aşa-numita vacanţă de schi, din luna februarie, va putea fi stabilită tot într-un interval de 3 săptămâni, deşi propunerea iniţială a fost să se reducă intervalul la două săptămâni.

”Forma finală a structurii anului şcolar 2026-2027 a fost avizată. Cursurile anului şcolar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027”, anunţă, joi, Ministerul Educaţiei.

Anul şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2027

Programele naţionale ”Şcoala altfel” şi ”Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

”Săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027. Decizia privind săptămâna de vacanţă se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ”, precizează Ministerul Educaţiei.

În urma propunerii de modificare a intervalului calendaristic destinat vacanţei la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti (propunerea viza stabilirea intervalului de vacanţă în ultimele două săptămâni din luna februarie 2027), s-a revenit la trei intervale între care se poate alege săptămâna de vacanţă la nivel de judeţ (faţă de două propuse în proiectul lansat în consultare publică), intervale ce includ şi ultimele două săptămâni din luna februarie.

”Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învăţământ va comunica elevilor şi părinţilor structura detaliată a anului şcolar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

În ceea ce priveşte propunerile de începere a anului şcolar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naţionale ”Şcoala altfel” şi ”Săptămâna verde”, ministerul explică faptil că eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora.

”Începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menţinerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului şcolar (25 iunie, faţă de 18 iunie), ceea ce are drept consecinţă decalarea cu o săptămână a examenelor naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat 2027). Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenţii clasei a XII-a)”, au transmis reprezentanţii MINisterului educaţiei.

În ceea ce priveşte decizia de a menţine Programele Naţionale ”Şcoala altfel” şi ”Săptămâna verde”, aceasta este justificată de oficialii ministerului de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfăşurarea unor activităţi care să îmbine teoria cu aplicaţiile ei din viaţa de zi cu zi.

”Acest obiectiv poate fi atins prin activităţi gratuite, desfăşurate în şcoală, folosindu-se resursele disponibile. Facem un apel către unităţile de învăţământ să valorifice aceste oportunităţi în beneficiul copiilor şi al întregii comunităţi educaţionale - activităţile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învăţarea în contexte nonformale şi dezvoltarea socioemoţională a copiilor, ci şi pentru întărirea parteneriatului şcoală, părinţi şi comunitate”, arată oficialii Ministerului Educaţiei.

Ordinul care aprobă structura anului şcolar 2026 - 2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.