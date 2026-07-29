Actualitate· 1 min citire

Scandal la Genoa! De Rossi și jucătorii, nemulțumiți de influența lui Răzvan Raț. Dan Șucu, în centrul tensiunilor

Dan Șucu

Dan Șucu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 20:35

Dan Șucu se confruntă cu primele dificultăți la Genoa chiar înainte de debutul noului sezon din Serie A. De această dată, problemele nu sunt legate de rezultate sau de campania de transferuri, ci de tensiunile care ar fi apărut în interiorul clubului. Presa italiană susține că mai mulți membri ai echipei, inclusiv antrenorul Danielle De Rossi, ar fi nemulțumiți de rolul tot mai important pe care îl are Răzvan Raț în structura de conducere.

Fostul internațional român ocupă funcția de consilier sportiv al Consiliului de Administrație și este considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Dan Șucu. Răzvan Raț a avut un rol important în preluarea pachetului majoritar de acțiuni al clubului de către omul de afaceri român, iar ulterior a primit responsabilități în coordonarea strategiei sportive a grupării.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Italia, prezența tot mai frecventă a lui Raț în jurul primei echipe și influența sa asupra deciziilor sportive ar fi stârnit nemulțumiri în vestiarul formației din Genova.

După ultimul meci amical, antrenorul Danielle De Rossi a alimentat speculațiile printr-o declarație interpretată de presa italiană drept un mesaj adresat conducerii clubului: „Nu este suficient să schimbi antrenorul după zece etape ca să rezolvi situația”.

Până în acest moment, nici Dan Șucu, nici oficialii clubului Genoa și nici Răzvan Raț nu au comentat public informațiile apărute în presa italiană.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dan sucugenoa

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe