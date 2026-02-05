Tânără bătută într-o benzinărie din Constanța de propriul iubit. Scandalul ar fi pornit de la acuzații de infidelitate

Scandalul ar fi pornit de la acuzații de infidelitate

Un nou caz grav de violență domestică a avut loc în Constanța, unde o tânără de 22 de ani a fost agresată de iubitul său chiar într-o benzinărie. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a lovit-o cu un scaun, provocându-i răni serioase care au necesitat internarea în spital.

Incidentul s-a petrecut joi dimineață, în timp ce cei doi se aflau la coadă pentru a plăti combustibilul. Potrivit martorilor, între ei a izbucnit un conflict verbal, care a degenerat rapid.

Pe fondul unui schimb de replici aprinse, bărbatul a luat un scaun din zona de servire a stației și și-a lovit partenera. Un client aflat în apropiere a alertat autoritățile la numărul de urgență 112.

La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical. Victima, cu răni grave la nivelul mâinilor, a fost transportată la spital, unde a rămas internată pentru îngrijiri.

În urma audierilor, agresorul a declarat că s-ar fi enervat după ce a fost acuzat de infidelitate. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Bărbatul este cercetat pentru violență în familie, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.