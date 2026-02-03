Un minor de 17 ani, reținut după ce a înțepat cu un cuțit un alt adolescent într-o stație de autobuz din Cluj

Un adolescent de 17 ani din Cluj-Napoca a fost reținut

Un adolescent de 17 ani din Cluj-Napoca a fost reținut pentru 24 de ore după ce a agresat un alt minor în stația de autobuz Piața Mihai Viteazu. Incidentul a avut loc pe 28 ianuarie, în jurul orei 18.10.

Potrivit poliției, cei doi tineri s-ar fi certat, iar agresorul l-ar fi împins în repetate rânduri pe celălalt adolescent. În timpul altercației, ar fi folosit și un obiect tăietor-înțepător, cu care l-ar fi rănit pe acesta la mână. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După administrarea probelor, polițiștii de la Secția 1, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus reținerea tânărului de 17 ani. Acesta a fost dus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și pentru luarea măsurilor legale necesare.