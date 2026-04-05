Vreme schimbătoare până de Paște: cald de Florii, apoi temperaturile scad: prognoza ANM

Variații de temperatură zilele acestea și până de Paște. Meteorologii anunță că astăzi și mâine va fi cald, însă de marți vremea se răcește iar la munte ne putem aștepta chiar la lapoviță și ninsoare.

Prognoză Meteo: Florii și Săptămâna Mare

„De Florii, o vreme frumoasă, caldă pentru această perioadă, în cea mai mare parte din țară. Temperaturi maxime ce se vor încadra între 15°C și 22°C, iar minimele de la noapte între -2°C în estul Transilvaniei și 10°C pe litoral.

Mâine, în continuare, vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu temperaturi maxime între 15°C și 24°C și minime între -3°C și 10°C. Vor fi însă înnorări în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, precum și la munte, unde local va ploua, iar la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

De marți încolo, valorile de temperatură vor scădea în toată țara, astfel încât maximele se vor încadra între 9°C și 18°C, iar următoarea perioadă va duce alternanțe termice și pluviometrice până către sărbătorile pascale”, a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul ANM Raul Ilea.