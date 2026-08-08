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Zelenski trage un semnal de alarmă: „Rachetele voastre ar putea salva vieți”

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 21:42

Volodimir Zelenski le cere aliaților să trimită Ucrainei mai multe rachete pentru apărarea antiaeriană, după un nou atac masiv al Rusiei. Președintele ucrainean susține că interceptoarele aflate în depozitele partenerilor ar putea salva vieți.

Zelenski a transmis că Ucraina are un acord cu Statele Unite pentru livrări lunare de rachete destinate sistemelor Patriot, însă cantitățile sunt insuficiente pentru a face față atacurilor rusești.

Atac cu rachete și drone

Noul atac a vizat regiunea Kievului. Potrivit lui Zelenski, Rusia a lansat cel puțin șase rachete și peste 150 de drone.

Într-o localitate din apropierea capitalei au murit trei membri ai aceleiași familii: un bunic, o bunică și nepotul lor de numai trei ani. Părinții copilului și fratele său adolescent au fost răniți și transportați la spital.

Președintele ucrainean spune că negociază în paralel cu partenerii europeni pentru obținerea unor noi interceptoare. Kievul încearcă astfel să-și consolideze apărarea în fața valurilor tot mai intense de atacuri aeriene.

„Rachetele voastre de apărare antiaeriană din depozite ar putea salva vieți în Ucraina”, este mesajul transmis de Zelenski aliaților.

Liderul de la Kiev se află în aceste zile la Belgrad, unde discută cu autoritățile sârbe despre cooperarea dintre cele două țări și despre sprijinul acordat Ucrainei.

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