Nicușor Dan, avertisment după decizia Moody’s: „România trebuie să revină la creștere economică”

Președintele Nicușor Dan le cere partidelor politice să renunțe la calculele electorale și să se concentreze asupra măsurilor necesare pentru redresarea economiei.
Mesajul șefului statului vine după ce agenția Moody’s a decis să mențină ratingul României la Baa3, în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă.
Mesajul lui Nicușor Dan după decizia Moody’s
Nicușor Dan susține că evaluarea Moody’s confirmă faptul că România trebuie să continue reformele și să își stabilizeze finanțele publice.
Președintele consideră că perioada următoare trebuie să fie una în care deciziile politice să fie orientate către măsuri economice concrete, nu către obiective electorale.
„Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales”, a transmis Nicușor Dan.
Șeful statului a subliniat că România trebuie să își recapete ritmul de creștere economică și să continue măsurile care pot îmbunătăți situația finanțelor publice.
România rămâne la Baa3
Agenția Moody’s a păstrat ratingul suveran al României la nivelul Baa3, ceea ce înseamnă că țara rămâne în categoria recomandată pentru investiții. Perspectiva este însă negativă, semnal că există în continuare riscuri importante privind evoluția finanțelor publice și capacitatea autorităților de a reduce dezechilibrele.
Decizia vine după o perioadă în care România a fost atent monitorizată de agențiile internaționale de rating din cauza deficitului bugetar ridicat și a presiunilor asupra finanțelor statului.
Menținerea ratingului evită, cel puțin deocamdată, trecerea României în categoria nerecomandată investițiilor.
Ce le cere președintele partidelor
Nicușor Dan susține că partidele trebuie să se concentreze asupra unor obiective care depășesc interesele politice de moment.
Printre prioritățile indicate se află stabilizarea finanțelor publice, revenirea economiei pe creștere și continuarea reformelor asumate de România.
Președintele a transmis că aceste obiective nu pot fi atinse dacă formațiunile politice rămân blocate în discursul electoral și în propriile agende.
Mesajul vine într-un context politic în care negocierile și disputele dintre partide continuă, iar presiunea asupra Guvernului pentru adoptarea unor măsuri economice este tot mai mare.
Pentru România, menținerea ratingului Moody’s reprezintă o veste mai bună decât o eventuală retrogradare, însă perspectiva negativă arată că riscurile nu au dispărut.