Apel de urgență către prosumatori după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: România are nevoie de energie

Publicat 30 iul. 2026, 11:25 Sursă Realitatea.Net

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) le cere prosumatorilor care dețin sisteme de stocare să injecteze voluntar energie în rețeaua națională în intervalul 20:00–23:00, pentru a sprijini Sistemul Energetic Național, afectat de oprirea ambelor reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă.

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