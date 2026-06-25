Băncile atacă dur Consiliul Concurenței în scandalul ROBOR: „afectează credibilitatea statului român”

Comunitatea bancară din România reacționează ferm după rezoluția Consiliului Concurenței, pe care o consideră abuzivă și lipsită de fundamentare clară. Potrivit Asociației Române a Băncilor, decizia ridică probleme grave de securitate juridică, predictibilitate economică și credibilitate instituțională a statului român.
Reprezentanții sectorului bancar susțin că nu a existat niciun schimb de informații între instituțiile de credit și nicio practică ce ar fi putut afecta funcționarea pieței monetare sau clienții.
Acuzații privind lipsa accesului la mecanismele pieței
Băncile afirmă că au invitat reprezentanții Consiliului Concurenței să participe la ședințe desfășurate în cadrul unui dealing room, însă invitația ar fi fost refuzată.
În opinia Asociației Române a Băncilor, o astfel de participare ar fi permis autoritățiior să observe direct modul de funcționare al pieței monetare, constrângerile de reglementare și mecanismele operaționale care stau la baza tranzacțiilor.
Instituțiile de credit susțin că evoluția indicelui ROBOR este determinată exclusiv de fundamentele pieței monetare și nu de eventuale înțelegeri între bănci.
„Comunitatea bancară din România susține că rezoluția Consiliului Concurenței, adoptată fără a prezenta normele concrete încălcate, și refuzul Autorității de a participa la o ședință desfășurată în dealing room, pentru a observa modalitatea în care se derulează activitatea de tranzacționare, reprezintă o problemă de securitate juridică, predictibilitate economică și de credibilitate a statului român. Băncile nu au schimbat nicio informație între ele și nicio practică care ar putea compromite funcționarea pieței monetare și care ar afecta clienții”, spun reprezentanții sectorului bancar.
Solicitări de transparență asupra deciziei
Comunitatea bancară cere publicarea integrală a deciziei de sancționare, precum și transparentizarea modului în care aceasta a fost adoptată în cadrul Plenului Consiliului Concurenței.
Se solicită, de asemenea, prezentarea voturilor, a raționamentelor și a probelor care au stat la baza sancțiunilor.
Reprezentanții sectorului bancar afirmă că nu a fost indicată în mod clar fapta concretă pentru care au fost aplicate sancțiuni de o asemenea amploare, susținând că decizia nu este însoțită de argumente convingătoare.
„Comunitatea bancară solicită prezentarea publică a deciziei de amendare și a modalității prin care s-a adoptat aceasta în Plenul Consiliului Concurenței, transparentizarea voturilor, a raționamentului și a probelor care stau la baza deciziei. Consiliul Concurenței ignoră răspunsul la întrebarea care este fapta concretă pentru care s-au aplicat sancțiuni de o asemenea gravitate și demonstrarea unei așa zise culpe a băncilor cu explicații convingătoare. Sancțiunile istorice decise au mai degrabă legătură cu motive extrinseci băncilor și sunt de ordin conjunctural. Sectorul bancar a acționat permanent cu bună-credință și a manifestat deschidere spre dialog cu autoritățile.”
În viziunea acestora, măsurile dispuse ar avea mai degrabă o natură conjuncturală și nu ar reflecta o analiză obiectivă a pieței.
Critici privind modul de abordare al autorității
Asociația Română a Băncilor susține că piața și mecanismele sale au mai fost analizate anterior de Consiliul Concurenței, însă concluziile ar fi fost diferite de la o evaluare la alta.
Reprezentanții sectorului bancar califică actuala abordare drept lipsită de consistență și susțin că activitatea analizată se desfășoară de zeci de ani sub supravegherea autorităților competente și în conformitate cu cadrul legislativ existent.
„Nu este pentru prima dată când Consiliul Concurenței a mai analizat această piață și aceeași arhitectură de funcționare, însă concluziile au fost diametral opuse, abuzive și lipsite de fundamentare și de argumente concrete. Concluziile par dictate anul acesta de președintele Bogdan Chirițoiu care pare a fi transformat acțiunea într-o luptă personală. Am putea aprecia că este un abuz fără precendent calificarea drept anticoncurențială a unei activități desfășurată de câteva decenii sub supravegherea autorităților competente și în conformitate cu legislația în vigoare cunoscută de toate instituțiile implicate”, mai spun reprezentanții băncilor în comunicat.
ADVERTISING
Acuzații grave și posibilă acțiune în instanță
În poziția transmisă, comunitatea bancară afirmă că o instituție publică ar fi trebuit să consulte în detaliu reglementatorul pieței, respectiv Banca Națională a României, și să înțeleagă în profunzime mecanismele de funcționare înainte de a formula concluzii.
Totodată, se susține că actuala situație afectează credibilitatea statului român, iar acțiunea ar trebui analizată inclusiv din perspectivă juridică.
Asociația nu exclude solicitarea angajării răspunderii penale în cazul în care vor fi identificate elemente care să indice existența unor fapte de natură infracțională, precizând că va utiliza toate instrumentele legale disponibile pentru contestarea deciziei Consiliului Concurenței.